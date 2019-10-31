На развитие сферы здравоохранения Ставрополья направят более 30 млрд рублей в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить более 30 млрд рублей из бюджетов разных уровней на развитие сферы здравоохранения региона в 2020 году. Финансирование прогнозируется на 10% выше уровня 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края по итогам расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения.

"Планируем, что на следующий год программа модернизации первичного звена здравоохранения будет профинансирована в объеме 875 млн рублей. А в целом на развитие и поддержку сферы здравоохранения на Ставрополье в 2020 году предполагаем направить свыше 30 млрд рублей, примерно на 10% больше, нежели в текущем году", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

В январе 2020 года на Ставрополье завершат разработку региональной программы развития первичного звена здравоохранения. "Сегодня в первичном звене в реконструкции, ремонте или переоборудовании нуждается очень большая доля объектов, прежде всего в сельских поселениях. В том числе остро стоит вопрос создания фельдшерско-акушерских пунктов. Мы рассчитываем с помощью федеральной программы развития первичного звена здравоохранения создать в крае в течение трех лет еще не менее 40 ФАП", - отметил Владимиров.

По данным правительства края, с 2014 года в регионе было открыто 17 новых лечебных учреждений, капитально отремонтированы 158 объектов здравоохранения. В течение последних трех лет на ремонт медучреждений и оснащение современным оборудованием, а также оплату труда медиков ежегодно направляется порядка 800 млн рублей из краевого бюджета.