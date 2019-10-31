Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На развитие сферы здравоохранения Ставрополья направят более 30 млрд рублей в 2020 году

В январе следующего года в регионе завершат разработку программы развития первичного звена здравоохранения

СТАВРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют направить более 30 млрд рублей из бюджетов разных уровней на развитие сферы здравоохранения региона в 2020 году. Финансирование прогнозируется на 10% выше уровня 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края по итогам расширенного заседания президиума Госсовета по вопросам здравоохранения.

На эту тему

"Планируем, что на следующий год программа модернизации первичного звена здравоохранения будет профинансирована в объеме 875 млн рублей. А в целом на развитие и поддержку сферы здравоохранения на Ставрополье в 2020 году предполагаем направить свыше 30 млрд рублей, примерно на 10% больше, нежели в текущем году", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

В январе 2020 года на Ставрополье завершат разработку региональной программы развития первичного звена здравоохранения. "Сегодня в первичном звене в реконструкции, ремонте или переоборудовании нуждается очень большая доля объектов, прежде всего в сельских поселениях. В том числе остро стоит вопрос создания фельдшерско-акушерских пунктов. Мы рассчитываем с помощью федеральной программы развития первичного звена здравоохранения создать в крае в течение трех лет еще не менее 40 ФАП", - отметил Владимиров.

По данным правительства края, с 2014 года в регионе было открыто 17 новых лечебных учреждений, капитально отремонтированы 158 объектов здравоохранения. В течение последних трех лет на ремонт медучреждений и оснащение современным оборудованием, а также оплату труда медиков ежегодно направляется порядка 800 млн рублей из краевого бюджета.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСтавропольский край
Реклама на ТАСС
В Новгородской области появятся новые меры поддержки для малообеспеченных семей
Благодаря этим мерам новгородские семьи смогут экономить до 12 тыс. рублей своего бюджета ежегодно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС