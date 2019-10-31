В Петербурге прошел вечер памяти к 20-летию разгрома вторгшихся в Дагестан террористов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Вечер памяти по случаю 20-й годовщины разгрома вторгшихся в Дагестан международных террористов прошел в четверг в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия, которое состоялось на площадке музейно-выставочного центра "Россия - моя история", были представлены фильмы и клипы, созданные по событиям 1999 года, а также концертная программа с исполнением традиционных дагестанских народных танцев и песен, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь мы собрались для того, чтобы еще раз подтвердить, что дагестанцы всегда были в составе России, будут в составе России и готовы защищать эту страну в любое время, в любых условиях", - сказал представитель Республики Дагестан в Санкт-Петербурге Гасан Гасанов.

От имени губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко приветствие к участникам вечера памяти зачитала председатель регионального комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

"События осени 1999 года навсегда останутся в памяти как пример единства народов нашей многонациональной Родины, сплотившейся перед лицом общего врага - международного терроризма. С огромной признательностью мы вспоминаем сегодня смелых и мужественных людей, жителей сел Дагестана, которые первыми поднялись на борьбу со вторгшимися на их родную землю бандформированиями. Мы благодарим военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, проявивших отвагу и ратную доблесть в боях с коварным, жестоким и подготовленным агрессором", - отмечается в адресе главы региона.

Первый заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Вадим Окрушко также выразил благодарность в адрес дагестанских ополченцев за то, что "они остановили расползающуюся террористическую угрозу". "С момента победы в Дагестане в России укрепилось и межнациональное единство, и согласие, а также усилился авторитет России во всем мире. Расчетам террористов не удалось сбыться, потому что многонациональный характер нашей страны - это не слабость, а это - наша сила", - сказал он.

В рамках концертной части программы перед гостями выступили детско-юношеский хореографический ансамбль "Имамат" под руководством Нурмагомеда Гаджиева и Санкт-Петербургский хореографический ансамбль "Салам" под руководством Вазипат Сотавовой.

События августа 1999 года

7 августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми тогда на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В августе этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.