Вывезший детей из приемной шведской семьи россиянин 3 ноября вылетит в РФ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Россиянин Денис Лисов, который в апреле увез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, собирается вылететь с ними в Россию 3 ноября. Об этом ТАСС сообщил польский адвокат Лисова Бабкен Ханзадян.

"Мой доверитель очень хочет в Россию и купил билет на 3 ноября, это воскресенье. Он возьмет детей с собой. Я также буду сопровождать его до российской территории, чтобы обеспечить соблюдение его прав", - сказал защитник.

Дело Лисовых

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет, были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест. Прокуратура республики, в свою очередь, в соответствии с процедурами направила дело в суд, ранее решив не применять к Лисову меры пресечения в виде временного ареста. И 10 июля Окружной суд в Варшаве решил отказать в выдаче с территории Польши гражданина России органам шведского правосудия.