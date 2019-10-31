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Украина запретила ввоз из России 54 книг по философии и психологии

Государственный комитет Украины по телерадиовещанию утверждает, что в них есть признаки пропаганды "государства-агрессора"

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Государственный комитет Украины по телерадиовещанию отказался выдавать разрешения на ввоз из России 54 книг, в которых, по мнению его экспертов, есть признаки "пропаганды государства-агрессора". Об этом в четверг сообщила пресс-служба надзорного органа.

"Госкомтелерадио отказал фирме "Якабу трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории РФ 54 книг, в которых есть признаки пропаганды "государства-агрессора", - говорится в сообщении. Указанные признаки якобы были обнаружены экспертами ведомства в предисловиях 42 книг индийского философа Ошо (Пхагван Шри Радниш) и еще 12 книг по психологии.

С 20 мая 2017 года украинская сторона запретила ввоз более миллиона экземпляров изданий из РФ на основании негативных выводов экспертного совета Госкомтелерадио.

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