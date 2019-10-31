Судебные приставы России в 10-й раз отметят профессиональный праздник

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российские судебные приставы в 10-й раз отметят профессиональный праздник - День судебного пристава. Он приурочен к созданию в России института судебных приставов в ходе судебной реформы Александра II и учрежден как профессиональный праздник в РФ в 2009 году.

Уже со следующего года судебные приставы перейдут на новый вид государственной службы. В соответствии с принятым в этом году законом "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" служба приставов будет реорганизована в органы принудительного исполнения. С учетом особых полномочий приставов они будут приравнены по статусу к правоохранительным органам.

Ряд требований к профессиональной подготовке приставов повысится (например, для приставов-исполнителей станет обязательным высшее профильное образование - юридическое или экономическое). Новый закон предусматривает и введение специальных званий (от прапорщика внутренней службы до генерал-полковника внутренней службы и высшее звание - генерал внутренней службы РФ). Ранее приставам присваивались классные чины государственной гражданской службы - от юриста III класса до действительного государственного советника I класса. В первом полугодии 2020 года сотрудники ФССП пройдут переаттестацию.

За 22 года с момента нового воссоздания института судебных приставов в России объемы их работы непрерывно растут. Только за девять месяцев этого года они возбудили 51 млн исполнительных производств на общую сумму 3,9 трлн рублей, из них 45 млн - в отношении граждан и индивидуальных предпринимателей (на 1,8 трлн рублей).

Почти 40% всех исполнительных производств составляет взыскание штрафов ГИБДД (19,9 млн было возбуждено по постановлениям ГИБДД с начала года).

За девять месяцев приставы завершили фактическим исполнением более половины исполнительных производств (26 млн), взыскав в общей сложности 527 млрд рублей, в том числе 196 млрд - с должников-граждан. За девять месяцев приставы взыскали также 7,3 млрд рублей долгов по зарплате, 22 млрд рублей долгов за жилищно-коммунальные услуги, выдворили по решениям судов 26 тыс. иностранцев.