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Большой этнографический диктант пройдет в преддверии Дня народного единства

На сайте Большого этнографического диктанта также будет организовано онлайн-тестирование, которое продлится с 1 по 4 ноября
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Акция "Большой этнографический диктант" пройдет в пятницу, 1 ноября, в преддверии Дня народного единства в регионах России, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ, которое выступает одним из организаторов акции.

"Международная акция "Большой этнографический диктант" пройдет в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства, 1 ноября 2019 года в 11:00 по местному времени. Участниками диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет, - сказали в пресс-службе. - Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений".

Главной площадкой диктанта станет Дом Пашкова. Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. На сайте Большого этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование, которое продлится с 1 по 4 ноября.

В пресс-службе также напомнили, что в прошлом году Диктант написали 411 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В 2019 году для написания диктанта зарегистрировано 5,4 тыс. площадок.

Теги
Россия
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