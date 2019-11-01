Кормовая база у берегов Приморья достаточна для выпускаемых белух

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Богатая кормовая база у берегов Приморья в районе Лазовского государственного природного заповедника достаточна для обеспечения пропитанием выпускаемой партии белух из бухты Средняя под Находкой. Об этом сообщается на сайте Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

24 октября консилиум ученых ВНИРО принял решение о выпуске оставшихся 50 белух из бухты Средняя одной партией вблизи Приморья в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника в связи с надвигающимися штормами. Предыдущие выпуски проводились в районе Сахалинского залива на севере Хабаровского края.

"В осенний период в водах Приморья на глубинах менее 50 м массово встречаются тихоокеанская сельдь, южный одноперый терпуг и дальневосточные камбалы. В районе мыса Поворотный, бухт Киевка, Успение [побережье Лазовского заповедника] и Преображение сосредоточено более половины половозрелых особей сельди. На мелководьях вышеперечисленных бухт собирается камбала, достигающая местами высокой численности. Таким образом, в целом кормовая база у побережья Приморья в районе Лазовского заповедника вполне достаточна и может обеспечить выпускаемых белух необходимым кормом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в осенний период ученые отмечали в бухте Успения небольшие группы белух, что также окажет благоприятное влияние на выпуск оставшейся партии морских млекопитающих.

"Бухта Успения достаточно глубокая и хорошо закрыта мысами, что позволит осуществлять в ней выпуск животных даже в условиях шторма в открытом море", - уточняется в сообщении.

В настоящее время в бухте Средняя специалисты готовятся для перегрузки белух на два судна - "Профессор Кагановский" и "Зодиак", чтобы затем транспортировать в место выпуска в дикую природу.

О ситуации

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело о незаконной добыче биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания.

Первую группу, состоявшую из двух косаток и шести белух, выпустили в море 27 июня. Трех косаток выпустили 16 июля, еще трех животных - 6 августа. Последнюю группу косаток вместе с шестью белухами выпустили на волю 27 августа. В настоящее время в бухте Средней остается 50 белух.