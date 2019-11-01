РЖД возместила Улан-Удэ ущерб от лесного пожара, случившегося по вине железнодорожника

ТАСС, 1 ноября. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) выплатила мэрии Улан-Удэ 22,4 млн рублей ущерба за лесной пожар, произошедший в 2014 году в городе по вине железнодорожника. Об этом сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Республики Бурятия.

"Прокуратура Советского района Улан-Удэ в 2016 году направила в Мещанский районный суд Москвы исковое заявление к ОАО "Российские железные дороги" о возмещении ущерба в сумме 22,4 млн рублей в пользу бюджета [Улан-Удэ]. Решениями суда первой и второй инстанции требования прокурора удовлетворены. В 2019 году сумма ущерба поступила в бюджет города", - говорится в сообщении.

Поступившие средства направлены на озеленение города, противопожарные профилактические мероприятия и покупку автомобилей для городского лесхоза.

В июне 2014 года в районе станции Дивизионная в Улан-Удэ из-за несоблюдения железнодорожником правил пожарной безопасности произошел пожар, уничтоживший 2,3 тыс. кубометров леса.