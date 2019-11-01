Археологи не смогут полностью исследовать резиденцию Грозного в Александровской слободе

ВЛАДИМИР, 1 ноября. /ТАСС/. Археологи Эрмитажа не смогут провести раскопки на всей площади Большой палаты с тронным залом времен Ивана Грозного, обнаруженной летом 2019 года на территории музея-заповедника "Александровская слобода" во Владимирской области, так как остатки памятника находятся под более поздними постройками. Об этом ТАСС сообщила одна из руководителей экспедиции, археолог Екатерина Турова.

Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа под руководством Сергея Томсинского и Екатерины Туровой работает на территории Александровского кремля с 2005 года, ее главной задачей является научная реконструкция облика государева двора Ивана Грозного и его отца Василия III на территории слободы XVI века. Главным открытием сезона 2019 года стало обнаружение угла Большой палаты с тронным залом площадью примерно 8 на 9 кв. м, где, как предполагается, проводил приемы Иван Грозный.

"Частично эта палата уходит под нынешний настоятельский дом, там мы не можем копать. Перед настоятельским домом есть великолепный цветник, который, безусловно, тоже мы не сможем тронуть", - сказала она.

Она также уточнила, что в XVI веке площадь резиденции можно было сравнить по размеру с 2 -2,5 футбольными полями [свыше 14 тыс. кв. м], однако, по мнению эксперта, оптимальная площадь раскопа на этой территории составляет около 100 кв. м.

"Это огромная резиденция, очень большой архитектурный комплекс, очень сложный, и я не ставила бы задачу перед собой и перед любым исследователем, который после нас, вероятно, продолжит эту работу, мгновенного взятия больших территорий. Все это было плотно застроено. То, что мы нашли Большую палату - это центр резиденции, точка отсчета, все остальные постройки не менее интересны", - добавила она.

На изучение одной только найденной в этом году Большой палаты ученым потребуется не менее трех сезонов. Древнерусская археологическая экспедиция Эрмитажа приезжает работать в Александров раз в два года, так что летом 2021 года ученые ставят себе задачу изучить еще один угол с куском стены Большой палаты. Екатерина Турова также отметила, что музеефицировать Большую палату, которая являлась центром резиденции, скорее всего не удастся из-за ее плохой сохранности и большого размера. По ее словам, остатки Большой палаты - "это фактически фундаментный ров, выбранный в материковой глине, то есть это большая яма".

Об Александровской слободе

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Александровская слобода" расположен в Александровском кремле - одной из старейших резиденций московских государей. К 1513 году русскими и итальянскими мастерами здесь был воздвигнут дворцово-храмовый ансамбль, не уступавший Московскому Кремлю.

С 1565 года Слобода почти на два десятилетия приняла на себя статус столицы, именно здесь Иван Грозный руководил Российским государством, а слобода стала дипломатическим, политическим и культурным центром средневековой России. В XVII-XIX веках Александровскую слободу посетили почти все царственные особы династии Романовых.

Наследником и хранителем истории царского кремля является музей-заповедник "Александровская слобода", где действуют множество постоянных экспозиций и выставок, размещенных в белокаменных интерьерах. В 2019 году музею исполняется 100 лет.