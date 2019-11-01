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Проверка избиркома после истории с судимостью хабаровского сенатора может длиться 2 недели

Ранее представители хабаровского отделения ЛДПР сообщили, что они, как и избирательная комиссия региона, официально получили в ходе выборной кампании справку из МВД об отсутствии судимости у Дмитрия Приятнова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Проверка в Хабаровской избирательной комиссии, которая должна помочь выяснить, кто виноват в ситуации с судимостью Дмитрия Приятнова, данные о которой вовремя не попали на ее сайт, может продлиться до середины ноября, сообщил ТАСС в пятницу председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Приятнов на прошлой неделе был наделен полномочиями сенатора от законодательной власти Хабаровского края после избрания депутатом в краевой парламент. На днях стало известно, что новый сенатор имеет судимость, после чего он по собственной воле сложил полномочия. Ранее представители хабаровского отделения ЛДПР рассказали ТАСС, что они, как и избирательная комиссия региона, официально получили в ходе выборной кампании справку из МВД об отсутствии судимости у кандидата. На сайте краевой избирательной комиссии информация о погашенной судимости Приятнова появилась еще с 16 октября.

"Некоторых из участников этого процесса [проверки] сейчас нет, они в отпуске до середины месяца, поэтому, я думаю, что до середины месяца эта проверка будет продолжаться. А потом еще зависит от Центральной избирательной комиссии, они же проверку проводят", - сказал Накушнов.

Он уточнил, что ранее сотрудник, который получил данные о судимости Приятнова, но вовремя не разместил их на сайте, предоставил руководству письменную объяснительную по электронной почте. Говорить о мерах, которые могут последовать в результате инцидента, пока рано, сообщил Накушнов. "Если это член комиссии с правом решающего голоса, то как руководитель я могу лишить его премии, например, если она будет", - сказал собеседник.

Комментируя слова губернатора Сергея Фургала о том, что информация могла быть скрыта крайизбиркомом сознательно, Накушнов сообщил, что злого умысла здесь не было. "Избирком может ответить, что специально никто ничего не делал. Никакого умысла здесь нет", - сказал он.

История вопроса

Законодательная дума Хабаровского края 23 октября избрала Приятнова сенатором от заксобрания региона, в этот же день он сложил с себя полномочия депутата. Он был избран депутатом краевой думы в сентябре 2019 года, представляя ЛДПР.

31 октября зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что комиссия проведет анализ работы главы избирательной комиссии Хабаровского края Геннадия Накушнова в связи с регистрацией имевшего судимость Дмитрия Приятнова. По его словам, избирательная комиссия Хабаровского края не выполнила свои полномочия, предписанные законом, не разместив на своем сайте своевременно эту информацию.

В свою очередь губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что краевая избирательная комиссия могла сознательно утаить имеющуюся в ее распоряжении информацию о судимости Приятнова.

Теги
РоссияХабаровский край
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