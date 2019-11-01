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ТАСС и "Синьхуа" подвели промежуточные итоги сотрудничества и наметили планы на 2020 год

Представители агентств подтвердили взаимную готовность к проведению обмена профессиональными делегациями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество между информационными агентствами ТАСС и "Синьхуа" было в уходящем году тесным и интенсивным как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. С такой оценкой выступил в четверг первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман по итогам переговоров с главным редактором "Синьхуа" Хэ Пином.

"Особо было отмечено успешное проведение в Москве совместной фотовыставки ТАСС и "Синьхуа", посвященной 70-летию дипломатических отношений между нашими странами, которую во время своего визита председатель КНР Си Цзиньпин посетил вместе с президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул Гусман. По его словам, главред "Синьхуа" также поблагодарил ТАСС за приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне этого года и возможность участия во встрече с российским лидером.

Представитель ТАСС отметил, что в ходе встречи, прошедшей на полях 4-го медиафорума БРИКС в Сан-Паулу, стороны подробно обговорили планы совместных мероприятий на 2020 год в контексте празднования 75-й годовщины победы над фашистской Германией и империалистической Японией. "В практическом плане были обсуждены вопросы повестки предстоящего в ноябре всемирного медиасаммита в Шанхае", - добавил Гусман. Кроме того, представители агентств подтвердили взаимную готовность к проведению обмена профессиональными делегациями для изучения опыта работы, особенно в области интернет-технологий и аудиовизуальных СМИ.

От имени ТАСС Гусман выразил признательность "Синьхуа", которое взяло на себя основную нагрузку по подготовке 4-го медиафорума БРИКС в Сан-Паулу. Следующий медиафорум стран БРИКС планируется провести в 2020 году в Новосибирске.

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