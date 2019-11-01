Циклон принесет на Камчатку мокрый снег и близкий к ураганному ветер

ТАСС, 1 ноября. Синоптики Камчатского края прогнозируют приход в регион в ночь с пятницы на субботу циклона с осадками и штормовым ветром, близким к ураганному. Об этом сообщили ТАСС в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды края.

"Ожидается дождь, в северных и горных районах - мокрый снег, ветер со скоростью до 25-30 м/с прогнозируется в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске", - сказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, циклон будет бушевать на территории региона все выходные, но уже в воскресенье вечером ожидается постепенное улучшение погоды. На понедельник прогнозируется пасмурная погода и слабый дождь.

Сейчас на полуострове дождливая погода, ветра нет. Температура воздуха в Петропавловске-Камчатском плюс шесть градусов.

Согласно шкале Бофорта, измеряющей силу ветра, ветер со скоростью 28-32 м/с способен нанести большие разрушения на значительном пространстве. На суше наблюдается редко. В море такой ветер способен вызывать высокие волны, что опасно для судов небольшого и среднего размера.