Площадь Волгограда откроется в Ковентри 9 ноября

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Площадь Волгограда в британском Ковентри откроется 9 ноября в честь 75-летия побратимских связей между городами, сообщила ТАСС начальник управления международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Волгоградской области Наталья Альшук.

"9 ноября состоится открытие площади Волгограда в одной из центральных частей Ковентри, это приурочено ко Дню памяти всех павших в мировых войнах, который отмечается в Великобритании 10 ноября", - сказала Альшук.

В церемонии открытия площади примет участие делегация администрации Волгограда. "Ожидается, что городские власти Ковентри торжественно вручат награду Волгограду "За верность" - впервые эта награда будет вручена не человеку, а городу", - уточнила Альшук.

С 31 октября по 1 ноября в Волгограде проходит международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке", в нем участвуют представители 40 стран. Среди почетных гостей форума - лорд-мэр Ковентри Линда Бигхэм.