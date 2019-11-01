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Медведев поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Вера людей в справедливость закона напрямую зависит от работы судебных приставов, отметил премьер-министр

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев направил поздравление сотрудникам и ветеранам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по случаю их профессионального праздника. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Ваш труд требует не только компетентности, ответственности, но и особенных личных качеств. Ведь от вас напрямую зависит благополучие людей, их вера в справедливость и торжество закона, а значит - авторитет самого государства", - говорится в телеграмме.

Медведев назвал ФССП надежной современной структурой, которая играет большую роль в обеспечении эффективной работы судебной системы, укреплении законности и правопорядка в стране.

"Благодаря вашему профессионализму четко и своевременно исполняются судебные решения, а суды проходят в максимально безопасных условиях. Уверен, что вы продолжите трудиться с полной самоотдачей, добросовестно отстаивая интересы государства и общества", - добавил премьер-министр.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября. Праздник приурочен к изданию императором Александром II 1 ноября 1865 года указа, согласно которому в стране вводились новые судебные уставы и учреждался институт судебных приставов. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2009 году.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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