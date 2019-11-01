Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Президент выразил уверенность, что работники ФССП и впредь будут действовать четко и оперативно, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов и уверенно осваивая передовые технологии

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш профессиональный праздник был учрежден 10 лет назад в знак признания весомых заслуг отечественного института судебных приставов в деле совершенствования судебной системы в нашей стране, защиты конституционных прав и свобод граждан. Отмечу, что важность задач, стоящих перед ФССП, налагает на вас особую ответственность, требует исключительной компетентности и полной самоотдачи. И конечно, отрадно, что вы не ограничиваетесь выполнением профессиональных обязанностей, уделяете внимание реализации актуальных социальных, патриотических, творческих проектов и инициатив, способствуете формированию в обществе правовой культуры", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что работники ФССП и впредь будут действовать четко и оперативно, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов и уверенно осваивая передовые технологии. Путин также добавил, что принятие нового федерального закона, который определяет высокий статус службы, позволит еще более укрепить кадровый состав и улучшить качество работы.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября. Праздник приурочен к изданию императором Александром II 1 ноября 1865 года указа, согласно которому в стране вводились новые судебные уставы и учреждался институт судебных приставов. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2009 году.

Сегодня судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на приставов по обеспечению порядка деятельности судов и приставов-исполнителей. Задача первых - поддержание порядка в помещениях судов, вторых - организация принудительного исполнения судебных решений, в том числе розыск должников и взыскание долгов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Правозащитный центр "Мемориал" оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Основанием стал протокол Роскомнадзора о том, что на странице ингушского представительства "Мемориала" в Facebook отсутствовала маркировка иностранного агента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС