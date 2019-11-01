Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Ваш профессиональный праздник был учрежден 10 лет назад в знак признания весомых заслуг отечественного института судебных приставов в деле совершенствования судебной системы в нашей стране, защиты конституционных прав и свобод граждан. Отмечу, что важность задач, стоящих перед ФССП, налагает на вас особую ответственность, требует исключительной компетентности и полной самоотдачи. И конечно, отрадно, что вы не ограничиваетесь выполнением профессиональных обязанностей, уделяете внимание реализации актуальных социальных, патриотических, творческих проектов и инициатив, способствуете формированию в обществе правовой культуры", - отметил глава государства.

Президент выразил уверенность, что работники ФССП и впредь будут действовать четко и оперативно, опираясь на опыт и трудовые традиции ветеранов и уверенно осваивая передовые технологии. Путин также добавил, что принятие нового федерального закона, который определяет высокий статус службы, позволит еще более укрепить кадровый состав и улучшить качество работы.

День судебного пристава отмечается в России 1 ноября. Праздник приурочен к изданию императором Александром II 1 ноября 1865 года указа, согласно которому в стране вводились новые судебные уставы и учреждался институт судебных приставов. Профессиональный праздник был установлен указом президента РФ в 2009 году.

Сегодня судебные приставы в зависимости от исполняемых ими обязанностей подразделяются на приставов по обеспечению порядка деятельности судов и приставов-исполнителей. Задача первых - поддержание порядка в помещениях судов, вторых - организация принудительного исполнения судебных решений, в том числе розыск должников и взыскание долгов.