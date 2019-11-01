Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сахалинских чиновников обяжут отвечать на сообщения жителей в соцсетях

Отреагировать на жалобы и обращения граждан чиновники должны в течение суток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Чиновники Сахалинской области будут общаться с жителями региона в соцсетях и реагировать на их жалобы и обращения. Такое поручение дал глава региона Валерий Лимаренко. В пятницу подготовительные работы завершились, а уже 4 ноября система начнет работать, сообщила пресс-служба правительства региона. 

"По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети Instagram, Facebook, "Одноклассники" и "ВКонтакте", приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ", - приводятся слова главы региона. 

Теперь сообщения пользователей, поступающие в социальные сети через страницы губернатора и правительства, будут считаться официальными. Через три месяца такой подход к работе станет обязательным для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионе. На то, чтобы отреагировать на сообщения в соцсетях и дать ответ, у чиновников будет 24 часа. 

Перед разработкой новой системы власти опросили местных жителей и получили несколько рациональных предложений. Так, поступила идея опубликовать список официальных аккаунтов, чтобы люди не оставляли сообщения на фальшивых страницах. Это предложение было услышано, и теперь ссылки внесут в приложение к специально разработанному распоряжению и на официальный сайт правительства области. Также сахалинцы предложили при согласии пользователя публиковать ответ открыто, а не отправлять в личные сообщения. Множество предложений касалось и содержания ответов: люди считают, что вопросы не должны игнорироваться, ответы должны даваться по существу. По мнению жителей, главы муниципальных образований должны нести персональную ответственность за своевременное и качественное рассмотрение запросов, поступающих через социальные сети.  

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, администрациям муниципалитетов области рекомендовано назначить отдельного человека, который сможет заниматься работой с социальными сетями. Первый отчет о работе новой системы в области губернатору предоставят до 20 января 2020 года. Распоряжение о его подготовке дано заместителю председателя правительства Сахалинской области Вячеславу Аленькову. После этого аналитический отчет с качественными показателями и оценкой удовлетворенности граждан будет составляться каждый месяц.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
Реклама на ТАСС
Прокуратура выявила угрозу срыва сроков капремонта домов в Кировской области
В 80 домах региона ремонтная деятельность не ведется вообще
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС