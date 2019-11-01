Сахалинских чиновников обяжут отвечать на сообщения жителей в соцсетях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Чиновники Сахалинской области будут общаться с жителями региона в соцсетях и реагировать на их жалобы и обращения. Такое поручение дал глава региона Валерий Лимаренко. В пятницу подготовительные работы завершились, а уже 4 ноября система начнет работать, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети Instagram, Facebook, "Одноклассники" и "ВКонтакте", приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ", - приводятся слова главы региона.

Теперь сообщения пользователей, поступающие в социальные сети через страницы губернатора и правительства, будут считаться официальными. Через три месяца такой подход к работе станет обязательным для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионе. На то, чтобы отреагировать на сообщения в соцсетях и дать ответ, у чиновников будет 24 часа.

Перед разработкой новой системы власти опросили местных жителей и получили несколько рациональных предложений. Так, поступила идея опубликовать список официальных аккаунтов, чтобы люди не оставляли сообщения на фальшивых страницах. Это предложение было услышано, и теперь ссылки внесут в приложение к специально разработанному распоряжению и на официальный сайт правительства области. Также сахалинцы предложили при согласии пользователя публиковать ответ открыто, а не отправлять в личные сообщения. Множество предложений касалось и содержания ответов: люди считают, что вопросы не должны игнорироваться, ответы должны даваться по существу. По мнению жителей, главы муниципальных образований должны нести персональную ответственность за своевременное и качественное рассмотрение запросов, поступающих через социальные сети.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, администрациям муниципалитетов области рекомендовано назначить отдельного человека, который сможет заниматься работой с социальными сетями. Первый отчет о работе новой системы в области губернатору предоставят до 20 января 2020 года. Распоряжение о его подготовке дано заместителю председателя правительства Сахалинской области Вячеславу Аленькову. После этого аналитический отчет с качественными показателями и оценкой удовлетворенности граждан будет составляться каждый месяц.