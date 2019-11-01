Прокуратура выявила угрозу срыва сроков капремонта домов в Кировской области

КИРОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в Кировской области не завершен в 522 многоквартирных домах из 805. Ремонт там должен был пройти в 2019 году. В 80 домах ремонтная деятельность не ведется вообще. Об этом в пятницу сообщается на сайте областной прокуратуры.

"В соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта домов на 2019 год запланировано проведение ремонтных работ 805 многоквартирных домов. По состоянию на 25 октября 2019 не завершен ремонт 522 многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план 2019 года. При этом более чем в 80 домах работы подрядчиками не ведутся вообще. Работы по ремонту более чем в 90 домах длительное время приостановлены по различным основаниям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тех домах, где работы не ведутся, договоры с подрядчиками могут быть расторгнуты, после чего объявят повторные аукционы. В ряде случаев договоры вообще не были заключены из-за затягивания аукционных процедур, в связи с чем возник риск срыва работ в этих домах.

"Анализ ситуации свидетельствует о возможности невыполнения мероприятий краткосрочного плана текущего года, срыва сроков реализации мероприятий программы. Фонд капитального ремонта домов в Кировской области не принимает действенных мер к завершению в домах ремонтных работ. Первого ноября 2019 года заместитель прокурора Кировской области объявил предостережение гендиректору фонда Михаилу Кузьмину", - уточняется в сообщении.

Прокуратура в августе сообщила о фактах неправомерного расходования средств Фонда капитального ремонта области. В первом полугодии 2019 года в этой сфере выявили 146 нарушений закона, председателю регионального правительства было внесено представление.