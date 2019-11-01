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Оксана Федорова и Вячеслав Фетисов приняли участие в Большом этнографическом диктанте

Основной площадкой диктанта стал Дом Пашкова в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Телеведущая Оксана Федорова, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов и телеведущий, капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев приняли участие в акции "Большой этнографический диктант", приуроченной ко Дню народного единства. Основной площадкой диктанта традиционно стал Дом Пашкова в Москве.

"Это становится своеобразной традицией - накануне Дня народного единства мы собираемся здесь. Площадка является центральной, и вы видите, что в этом зале очень много известных, популярных людей, которыми гордится вся страна. И это очень важно, потому что мы организуем это мероприятие для того, чтобы у наших молодых людей появилось желание побольше узнать о тех людях, которые живут рядом, ходят в одну и ту же школу, но разных национальностей, обладающих разными культурными особенностями и традициями. Если это у нас будет получаться, то мы не зря проведем этот час", - сказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) РФ Игорь Баринов, приветствуя участников.

По словам замруководителя ФАДН Михаила Ипатова, принять участие в акции могут все жители России и других стран, владеющие русским языком, независимо от гражданства. "Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, знания о традициях и культуре. В прошлом году диктант написали 411 тыс. человек более чем на 4,5 тыс. площадках в России и за рубежом. В 2019 году в качестве площадок для написания диктанта зарегистрировано уже 5800 пространств, есть площадки еще в 46 странах. Мы надеемся, что в этом году участие примет более полумиллиона человек", - отметил он. Ипатов добавил, что в Удмуртии диктант будет проходить в усадьбе удмуртского Деда Мороза, в Тюмени - в чумах, а в Амурской области он будет написан на космодроме "Восточный".

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 общих вопросов и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. На сайте этнографического диктанта будет организовано онлайн-тестирование, которое продлится с 1 по 4 ноября.

В России масштабная просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится уже четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и другие. Организаторами акции являются ФАДН РФ и министерство национальной политики Удмуртской республики.

Теги
РоссияФетисов, Вячеслав Александрович
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