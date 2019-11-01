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"ВКонтакте" и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс screenlife-видео

Пять финалистов отправятся на ужин с режиссером, а победитель сможет реализовать свой проект

"ВКонтакте" и Тимур Бекмамбетов запустили конкурс для авторов screenlife-видео. Как отмечается в сообщении соцсети, пять финалистов смогут лично обсудить свои идеи на ужине с режиссером, а победитель - реализовать проект.

"Чтобы принять участие в конкурсе, автору предстоит снять screenlife-видео и ответить в нем на два вопроса: о чем его проект и почему он будет интересен зрителю", - отмечает соцсеть. Ролик необходимо опубликовать до 18 ноября в своем профиле или сообществе "ВКонтакте", а в описании отметить страницу Screenlifer. 

Победитель сможет создать свой проект совместно с компанией Бекмамбетова Bazelevs.

Screenlife - формат, придуманный Тимуром Бекмамбетовым. Все, что видит зритель, происходит на экране компьютеров, планшетов или телефонов героев.

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