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Суд не нашел нарушений в действиях организатора концерта "Ленинграда" в Ростове-на-Дону

В отношении компании "Медиашоу" ранее завели административное дело за использование группой "Ленинград" ненормативной лексики во время концерта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Мировой суд принял решение прекратить административное производство в отношении организатора концерта группы "Ленинград" в Ростове-на-Дону - компании "Медиашоу" - за использование артистами нецензурной брани, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил производство по административному делу в отношении ООО "Медиашоу" прекратить в связи с отсутствием состава преступления", - сказал судья. Как передает корреспондент ТАСС, своей вины компания не признала и отказалась от участия в судебном заседании. В суд поступили письменные возражения "Медиашоу", в которых говорится о наличии у организаторов гарантийного письма от исполнителей с обещанием не выражаться нецензурно.

Административное дело в отношении "Медиашоу" возбудили и передали в суд в сентябре. Поводом стало публичное исполнение на сцене группой "Ленинград" произведений, содержащих нецензурную брань. В управлении Минкультуры России по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам ранее объяснили, что по просьбе управления МВД РФ по Ростовской области 4 сентября направляли "Медиашоу" предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, в оперативный штаб по обеспечению безопасности во время концерта был направлен их специалист.

В день концерта в Ростове-на-Дону 13 сентября с 16:30 мск до 22:30 мск на стадионе "Ростов-Арена" полицейский провел видеосъемку подготовки и проведения концерта группы "Ленинград". Позже в МВД по Ростовской области сообщили, что на видеозаписи видно, как группа "Ленинград" исполняет на стадионе "Ростов-Арена" песни с нецензурными выражениями. Из полиции это видео передали в управление Минкультуры.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову может грозить штраф за использование ненормативной лексики на концерте в Ростове-на-Дону (статья 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство"). По данным источника, заявление в полицию на Шнурова написала сотрудница управления Министерства культуры по Южному федеральному округу.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге, лидер и автор большинства ее песен - Сергей Шнуров. Отличительной чертой творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецензурной лексики.

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