Для российских школьников предложили создать специальный портал с исторической информацией

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специально созданный для российских школьников портал с исторической информацией поможет обезопасить их от попыток искажения истории страны. Его было бы целесообразно создать в России, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в пятницу на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе.

"Хотелось бы подумать над формированием портала, где была бы просеяна исторически объективная информация, к которой можно было бы обращаться", - сказал Новиков. По его словам, такой портал мог бы действовать в рамках историко-образовательного стандарта, а учителя могли бы ориентировать школьников на этот портал, где содержится "адекватный контент с точки зрения интерпретации исторических событий".

"Объективно мы сейчас уязвимы в этой части", - добавил он, отметив, что разрабатываемые сегодня образовательные материалы для школьников "достойные и основательные", однако они проходят длительное согласование.