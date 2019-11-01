Для российских школьников предложили создать специальный портал с исторической информацией

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Специально созданный для российских школьников портал с исторической информацией поможет обезопасить их от попыток искажения истории страны. Его было бы целесообразно создать в России, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в пятницу на заседании рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в Российском историческом обществе.
"Хотелось бы подумать над формированием портала, где была бы просеяна исторически объективная информация, к которой можно было бы обращаться", - сказал Новиков. По его словам, такой портал мог бы действовать в рамках историко-образовательного стандарта, а учителя могли бы ориентировать школьников на этот портал, где содержится "адекватный контент с точки зрения интерпретации исторических событий".
"Объективно мы сейчас уязвимы в этой части", - добавил он, отметив, что разрабатываемые сегодня образовательные материалы для школьников "достойные и основательные", однако они проходят длительное согласование.
"Нападения на исторические события, в том числе и современной истории, происходят внезапно, вдруг и очень эффективно. Например, недавно было 15 лет событиям в Беслане. Очевидно, что была предпринята информационная интервенция по полному перевертыванию причинно-следственных связей [событий]. Вдруг выяснилось, что террористы - это несчастные люди, которые не имели другого выхода, кроме как захватить детей в школе, чтобы остановить войну. И этот сигнал очень эффективно прошел", - отметил Новиков.
При этом он напомнил, что другие "сигналы блокировались". "Например, фильм Russia Today получил запрет на коммерческое продвижение на YouTube по той же теме. А другие фильмы, наоборот, получили зеленый свет", - добавил он.
В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы номер 1 в заложниках оказались более 1200 человек. Погибли и позднее умерли от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.