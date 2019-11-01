В Совфеде наградили детей, совершивших героические поступки

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Члены Совета Федерации провели в пятницу церемонию награждения детей и подростков из разных регионов страны, проявивших личное мужество и спасших человеческие жизни, рискуя собственной. Как отметила на церемонии председатель СФ Валентина Матвиенко, такая гражданская позиция должна становиться ориентиром для всех россиян.

Награды были вручены 20 детям из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Приморского и Хабаровского краев, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Они получили медали Российского союза спасателей "За мужество в спасении", благодарности директора Росгвардии, а также подарки от Совфеда и Росгвардии.

"Мы в шестой раз проводим в Совете Федерации торжественную церемонию награждения детей, совершивших героические поступки. Тех, кто в трудной жизненной ситуации не растерялся, проявил смелость, героизм и твердость духа. Это стало уже хорошей, доброй традицией. Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги наших детей, тех, на кого будут равняться другие", - сказала Матвиенко, открывая церемонию награждения, прошедшую в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои".

Она выразила благодарность родителям, учителям и наставникам детей. "Вы воспитали достойных граждан нашей страны, которыми мы все гордимся", - отметила спикер Совфеда.

По ее словам, в течение года в Совет Федерации поступило 215 представлений на награждение из 54 субъектов РФ. "Конечно, не все ребята смогли сегодня приехать на наше торжество. Я обращаюсь к членам Совета Федерации, чтобы вы вместе с Росгвардией, вместе с региональными органами власти провели такие торжественные церемонии в каждом субъекте РФ, чтобы награда обязательно нашла каждого героя", - сказала Матвиенко.