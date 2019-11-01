В Крыму начался гастрономический фестиваль "Ноябрьфест"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Дни открытых дверей с бесплатными экскурсиями и дегустациями начались в 11 винных хозяйствах Крыма в рамках гастрономического фестиваля "Ноябрьфест", который проходит на полуострове с 1 по 3 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма региона.

Список предприятий, объявивших дни открытых дверей, размещен на сайте фестиваля. Участие в акции принимают крупнейшие виноделы Крыма и новые относительно небольшие компании. Посетители, зарегистрировавшиеся на сайте, смогут посетить бесплатные экскурсии и дегустации или скидки на них.

"Крым открыл гастрономические двери. Три дня все желающие смогут знакомиться с историей крымского виноделия, посещать экскурсии, квесты, мастер-классы, организованные на предприятиях", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ранее сообщила, что на фестиваль "Ноябрьфест" зарегистрировались более 10 тыс. человек. "В главный день, 2 ноября, свою продукцию на территории исторического здания "Массандры" презентуют более 30 винных и фермерских хозяйств Крыма. О кулинарной стороне вопроса позаботятся шеф-повара лучших ресторанов Крыма и соседних регионов", - говорится в сообщении.

Первый фестиваль "Ноябрьфест" прошел осенью 2017 года, его посетили более 4 тыс. крымчан и гостей полуострова. Тогда фестиваль завоевал премию Russian Event Awards как лучшее гастрономическое событие в области событийного туризма в России. В 2018 году фестиваль собрал более 6 тыс. человек.