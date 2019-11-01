МВД предложило оперативно блокировать сайты интернет-пирамид и мошеннических колл-центров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев предложил незамедлительно блокировать сайты мошеннических колл-центров, а также интернет-пирамид. Об этом он сообщил на заседании коллегии МВД России.

"Во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, Роскомнадзором мы достаточно быстро принимаем меры к ограничению доступа к материалам экстремистского содержания, а также сайтам и страницам, через которые распространяются наркотики, детская порнография. Требуется разработка подобных механизмов оперативной блокировки и мошеннических колл-центров, фишинговых сайтов, интернет-пирамид", - процитировали министра в пресс-центре ведомства.

В пятницу в Москве глава МВД России Владимир Колокольцев провел заседание коллегии ведомства в режиме видео-конференц-связи. Его участники обсудили меры, направленные на совершенствование работы по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.