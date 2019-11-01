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Обвиняемого в похищении людей вора в законе Исмаилова объявили в международный розыск

В СК сообщили, что суд в отношении него заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Следствие объявило в международный розыск так называемого вора в законе Надира Исмаилова (до смены фамилии - Салифов), обвиняемого в похищении людей. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Фигурант объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

В отношении 47-летнего Исмаилова по кличке Гули расследуется уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По данным следствия, с 2009 года фигурант, находясь за пределами России, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к ворам в законе, занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в Москве, других регионах страны.

Также в отношении Исмаилова расследуется дело о похищении людей с целью вымогательства в Москве и Тольятти, ему заочно предъявлено обвинение. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ и уголовного розыска проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления местонахождения и задержания Исмаилова.

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