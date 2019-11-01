Военно-Грузинская дорога вновь открыта для большегрузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Проезд по Военно-Грузинской дороге, который был закрыт для большегрузов из-за снегопада на территории Грузии, вновь открыт, сообщила в пятницу пресс-служба главка МЧС по Северной Осетии.

"С 13:30 мск Военно-Грузинская дорога открыта в штатном режиме", - уточнили в МЧС.

Военно-Грузинская дорога была закрыта с вечера четверга для большегрузов в связи со снегопадом на Крестовом перевале на территории Грузии.

Данная магистраль ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. Периодически дорогу закрывают из-за неблагоприятных погодных условий.