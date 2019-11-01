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В Железноводске этнографический диктант написали туристы

В акции приняли участие более 100 человек, среди них отдыхающие из Москвы, Тюмени и Израиля

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек написали Большой этнографический диктант в Железноводске. Среди них отдыхающие из Израиля и разных регионов России, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В Железноводске более 100 человек написали Большой этнографический диктант, который в этом году проходит под лозунгом "Народов много - страна одна" и приурочен ко Дню народного единства. Среди тех, кто решил проверить свои знания оказались туристы из Израиля, Москвы и Тюмени, которым было любопытно узнать, что Ставропольский край в древности населяли скифы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задание диктанта содержит 30 вопросов, 10 из которых посвящены Ставропольскому краю. На решение задач отведен 1 час.

Просветительская акция "Большой этнографический диктант" проводится в России четвертый год подряд. В 2017 году мероприятие получило статус международного - к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдавия и другие. Акция направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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