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Путин по телемосту обсудит с движением WorldSkills проблемы профобразования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в телеконференции также примут участие учебные заведения и представители властей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телеконференцию, посвященную вопросам профессионального образования. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, видеомост соединит президента с участниками чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Екатеринбурге.

"Это телемост с участниками движения WorldSkills и чемпионата WorldSkills Hi-Tech, которые находятся в Екатеринбурге, - отметил представитель Кремля. - Это телеконференция, в ходе которой президент будет очень серьезно обсуждать вопросы профессионального образования: как отлажена эта система в нашей стране, кто формирует заказ на кадры, в том числе и на современные кадры, кто их готовит, по какой методике и как потом эти кадры востребованы в конкретных компаниях и организациях".

По словам пресс-секретаря, в телеконференции также примут участие компании, организации, учебные заведения и представители властей.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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