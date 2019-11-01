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МИД России выразил протест в связи с осквернением памятников красноармейцам в Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом обратила внимание на то, что местные власти оперативно начали восстановление пострадавших монументов

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России решительно осудило акты вандализма, направленные против памятников советским солдатам в чешских городах Острава и Брно. Об этом в пятницу на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

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"Решительно осуждаем участившиеся случаи вандализма в отношении памятников на захоронениях красноармейцев в Чехии, - подчеркнула Захарова. - Очередные возмутительные выходки, недавно совершены в Остраве и Брно, тех чешских регионах, где традиционно подчеркнуто уважительно относятся к памяти павших советских воинов, которые вместе с братьями по оружию из первого чехословацкого армейского корпуса отдали свои жизни в борьбе за освобождение страны от нацистов".

Дипломат обратила внимание на то, что местные власти оперативно дали экспертно-правовую оценку действиям злоумышленников и начали восстановление пострадавших монументов.

"Мы рассчитываем, что будут предприняты все необходимые меры, чтобы впредь не допустить подобных вопиющих акций", - констатировала она.

Теги
ЧехияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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