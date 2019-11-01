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Форум дипломатии в 2020 году будет посвящен сохранению памяти о войне

Нельзя допустить пересмотра исторических фактов, отметила глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Очередной международный форум общественной дипломатии в Волгограде в 2020 году будет посвящен сохранению памяти о Второй мировой войне и недопустимости искажения истории. Об этом сообщила в пятницу руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, выступая на закрытии международного форума "Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в ХХI веке".

"Работа нынешнего форума была плодотворной и полезной. В будущем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой отечественной войне, поэтому следующий форум было бы логично посвятить вопросам сохранения исторической памяти и недопущению искажения итогов войны, - сказала она. - Нельзя ни в коем случае допустить пересмотра исторических фактов, предать забвению жертвенный подвиг солдат".

По мнению Митрофановой, на форум в 2020 году "стоит пригласить наряду с представителями власти городов-побратимов историков. "Важно доведение до общественности объективной правды и сохранение исторической правды для будущих поколений", - подчеркнула она.

Руководитель агентства провела в пятницу встречу с участниками программы "Новое поколение", на которой обсуждались актуальные вопросы развития молодежных обменов и укрепление дружественных связей между странами. "В текущем году в программу впервые вошли представители Украины, что является хорошим сигналом, - отметила она. - Надеемся, что конфронтация между странами пойдет вспять. В последнее время стали востребованы мероприятия, связанные с русским языком в Российском центре науки и культуры в Киеве. Сейчас видны изменения, поскольку на уровне людей отчужденности и враждебности нет".

В свою очередь, участник программы от Украины подтвердил, что со стороны украинской молодежи отмечается "позитивный настрой на сотрудничество" с российскими молодыми людьми. "Если идти по этому пути, то будет хороший результат, - продолжил он. - Будущее каждой страны за молодежью".

Международный форум общественной дипломатии "Диалог на Волге" проводится в Волгограде с 2014 года. В этом году в форуме приняли участие представители 40 стран, в том числе послы Бельгии и Аргентины в РФ, лорд-мэр Ковентри, представители Госдумы, руководство Волгограда, общественные деятели, эксперты и студенты.

Теги
РоссияМитрофанова, Элеонора ВалентиновнаВолгоградская область
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