Суд предъявил обвинения второму задержанному по делу о гибели 39 мигрантов в Эссексе

ТАСС, 1 ноября. Суд в Дублине предъявил обвинения в непредумышленном убийстве второму задержанному по делу о гибели 39 мигрантов, тела которых были найдены в прицепе грузовика в графстве Эссекс 23 октября. Об этом в пятницу сообщил телеканал RTE .

Следователи считают, что 23-летний североирландец Имон Харрисон доставил прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Харрисон был задержан в Дублине 26 октября.

Ранее обвинения были предъявлены водителю грузовика - 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, который доставил прицеп в Грейс из порта Перфлит. Британская прокуратура сообщила, что Робинсон обвиняется в непредумышленном убийстве 39 человек, вступлении в сговор с целью незаконной перевозки людей через границу, пособничестве нелегальной иммиграции, а также отмывании денег. 28 октября он предстал перед судом, подтвердив свое имя, возраст и адрес, после чего было назначено новое слушание, которое состоится 25 ноября в Лондоне. Еще трое задержанных были освобождены под залог до середины ноября.

Во вторник британская полиция объявила в розыск братьев Ронана и Кристофера Хьюз, их подозревают в причастности к гибели мигрантов.

В настоящее время проводится патолого-анатомическая экспертиза погибших. В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Гражданство погибших пока не установлено.