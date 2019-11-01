Выручку с показа шоу Навки "Аленький цветочек" передадут на лечение Заворотнюк

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания Navka Show перечислит средства, собранные с продажи билетов на показ шоу "Аленький цветочек" 10 ноября, исполнителю главной роли в проекте Петру Чернышеву и его супруге, актрисе Анастасии Заворотнюк на ее лечение. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте компании.

"За долгие годы совместной работы в нашем коллективе сложились теплые и дружественные отношения. Мы всегда поддерживаем друг друга в любых ситуациях. Поэтому я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС "Мегаспорт" "Аленький цветочек" 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации", - цитируют на сайте продюсера шоу, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки.

По ее словам, за внешней хрупкостью и красотой актрисы скрывается сильная и волевая личность. "Я верю, что наша инициатива послужит дополнительным импульсом для победы над тяжелым недугом", - цитирует Навку компания.

О мюзикле

Премьерный показ мюзикла на льду "Аленький цветочек" по одноименной сказке Сергея Аксакова состоялся в декабре 2018 года. Роль младшей дочки купца Настеньки исполняет сама Навка, в образе Чудовища перед зрителями предстает пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. В роли Купца - двукратный призер зимних Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы Виктор Петренко. Свои голоса героям подарили популярные исполнители Ани Лорак, Александр Панайотов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Николай Басков.

О болезни Заворотнюк

Информация об ухудшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк появилась в СМИ. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях. Были подозрения, что актриса борется с онкологическим заболеванием.

Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и др.