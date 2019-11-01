"Дом мертвецов" из новеллы Джеймса Джойса отреставрируют и сделают хостелом

ДУБЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Старинный дом 18 века на набережной реки Лиффи в Дублине, связанный с жизнью и творчеством ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941), в скором времени станет хостелом на 56 мест. Об этом сообщила газета The Irish Times, уточнив, что данный проект получил на днях одобрение городского совета столицы.

"Мрачное здание на Ашер айленд", как называл его Джойс, принадлежало его родственникам по материнской линии. Двоюродная тетя давала там частные уроки музыки, а под Рождество собирала семейные застолья, на которых неоднократно бывал ребенком и будущий писатель. Именно званный рождественский ужин в доме Ашер стал темой новеллы "Мертвые", которая завершает сборник коротких рассказов "Дублинцы". В этом произведении, ставшем мировой классикой, Джойс затронул центральные темы западноевропейской прозы XX века: отчужденность и отсутствие взаимопонимания между самыми близкими людьми, потеря ориентиров в окружающем мире.

К середине прошлого столетия "Дом мертвых", как прозвали его жители Дублина, стал приходить в запустение. В нем начали самовольно селиться бездомные, а в 90-х он сильно пострадал от пожара. Новый хозяин дома, дублинский адвокат Брендан Килти, купивший его в 2000-х, провел реконструкцию, завез антикварную мебель, воссоздав атмосферу викторианской эпохи в нескольких комнатах. В последние годы, на волне туристического бума в Ирландии и возросшего интереса к "джойсовской географии" Дублина, дом Ашер стал местом проведения тематических литературных вечеров и театрализованных постановок "Мертвых".

Нынешние владельцы строения рассчитывают, что в качестве хостела "Дом мертвых" будет способствовать популяризации литературного наследия Джойса среди молодежи. Помимо номеров для постояльцев, в этих стенах откроют кафе.