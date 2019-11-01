Портал "Будущее России. Национальные проекты" получил приз в конкурсе СМИ о строительстве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Публикация портала "Будущее России. Национальные проекты" стала одним из победителей во Всероссийском конкурсе СМИ на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства "Созидание и развитие". Итоги конкурса опубликованы в пятницу на официальном сайте мероприятия.

В номинации "Лучший материал о реализации программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" победила публикация руководителя направления портала "Жилье и городская среда", специального корреспондента ТАСС Елены Мишиной "Лучшие региональные решения по аварийному жилью распространят на всю Россию".

Заявки на Всероссийский конкурс СМИ "Созидание и развитие", который проводил Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, можно было подавать с 20 июля по 1 октября 2019 года. В этом году в нем приняли участие журналисты из 60 регионов России, всего жюри рассмотрело 448 работ и выбрало победителей в десяти номинациях. Победителями стали работы журналистов из Енисейска (Красноярский край), Вологды, Черногорска (Республика Хакасия), Тюмени, поселка Судиславль (Костромская область), Новосибирска, Иннополиса (Республика Татарстан) и Москвы.

Также Общественный совет при Минстрое по итогам конкурса вручил два специальных приза.

Информационный портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, рассказывает о том, что делается в стране для развития экономики, социальной сферы, науки, культуры и спорта. На портале публикуются новости, интервью с ключевыми спикерами, истории успеха, аналитические комментарии, колонки, разъясняющие тексты, репортажи, подробно рассказывающие о реализации нацпроектов в различных регионах страны, сферах жизни общества и секторах экономики.