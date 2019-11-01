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Новая система обращения с ТКО

В Кабардино-Балкарии закрыли все мусорные свалки за исключением двух полигонов

В республике эксплуатировались 112 пунктов временного размещения отходов и два полигона, внесенных в госреестр объектов размещения отходов

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии закрыли все мусорные свалки на территории республики за исключением двух полигонов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу и. о. министра природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев, комментируя процесс проведения реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в КБР.

"Все мусорные свалки закрыты в республике, кроме двух полигонов. Критичных моментов у нас в республике нет, все идет штатно, в режиме, конечно, есть проблемы, которые решаются профильным министерством", - сказал Шаваев.

Он добавил, что региональный оператор "Экологистика" ведет активную работу с населением. "На сегодняшний день уже есть сдвиги по сбору, "Экологистика" приобретает с каждым днем больше автомобилей, спецтранспорта. По городу Нальчику ставят новые баки для пластика, сейчас еще 60 баков закупают, работа идет, никаких сбоев нет", - добавил он.

Согласно кадастру отходов республики, который ведется министерством природных ресурсов и экологии региона, в КБР эксплуатировались 112 свалок (пункты временного размещения отходов) и два полигона, внесенные в госреестр объектов размещения отходов. Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология".

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияНовая система обращения с ТКО
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