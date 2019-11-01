Медведев отметил работу лауреатов премии Rehabilitation International

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей церемонии награждения лауреатов премии Rehabilitation International. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Благодаря вашей работе в самых разных странах мира уделяется большое внимание защите интересов и прав инвалидов. Вы способствуете формированию благоприятной, комфортной среды для их жизни. Поддерживаете людей с ограничениями по здоровью в вопросах реабилитации и трудоустройства, помогаете им развивать творческие способности, заниматься спортом", - подчеркнул премьер.

Медведев также отметил ежедневный труд лауреатов премии, от которого зависит вера в себя всех людей с ограниченными возможностями.

Мероприятия организации Rehabilitation International проходят в Москве с 29 октября по 3 ноября. Церемония награждения состоится в 1 ноября.