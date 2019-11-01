Генпрокуратура направила в суд дело о перестрелке в ресторане башни "Око" в "Москва-Сити"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ направила в Пресненский суд Москвы уголовное дело о перестрелке в ресторане башни "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити" в ноябре 2017 года, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства в пятницу.

"Сегодня, 1 ноября 2019 года, заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении официально не работающих Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства.

Исмаилов и Хамидов обвиняются в хулиганских действиях, хищении, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов и покушении на убийство двух и более лиц.

Как следует из материалов дела, вечером 17 ноября 2017 года Исмаилов, Хамидов и сопровождавшие их не менее 10 вооруженных человек находились на праздничном мероприятии в ресторане башни "Око". "При отсутствии значимого повода они вступили в конфликт с отвечающими за безопасность гостей работниками и, игнорируя просьбу освободить проезд автотранспорта, Исмаилов и сопровождавшие его лица в грубой нецензурной форме оскорбили сотрудников охраны, проявили готовность применить к ним физическую силу", - отметили в пресс-службе ГП РФ.

Следствием установлено, что во время потасовки в холле здания башни "Око" Исмаилов подал команду достать оружие, после чего сопровождавшие его мужчины произвели из незарегистрированного огнестрельного оружия в сотрудников ФГУП "Охрана" и частного охранного предприятия не менее 10 выстрелов. В результате стрельбы трем охранникам были причинены опасные для жизни ранения, уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, во время эвакуации пострадавших на верхние этажи здания не удовлетворенный результатами стрельбы Исмаилов похитил принадлежащий одному из них пистолет, передал его Хамидову, после чего они стали преследовать работников охраны. Обнаружив возле ресторана раненого мужчину, Хамидов и один из соучастников в упор выстрелили в него, после чего скрылись. Расследование в отношении других соучастников нападений продолжается.