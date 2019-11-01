Победителями конкурса "Мой проект - моей стране!" стали участники из 12 регионов России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), бывший секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев наградил в рамках форума "Сообщество" в Москве 14 победителей конкурса "Мой проект - моей стране!".

Победителями стали участники из 12 регионов России. Среди них трое представляли Москву: Дарина Красикова победила в номинации в области культуры с проектом "Культурный патруль", Анастасия Плетминцева одержала победу в сфере волонтерской работы ("Тренинги для волонтеров - лидеров незрячих бегунов"), а Семен Волчек победил в области общественного контроля ("Межрегиональная система мониторинга безопасности и качества продуктов питания некоммерческими организациями как институт гражданского общества в области защиты прав потребителей").

Также победителями конкурса стали представители Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Московской, Тульской, Ростовской, Кировской и Вологодской областей. В частности, житель Самары Алексей Транцев представил проект инклюзивного городка молодежного форума "iВолга", участница из Челябинска Ольга Черепанова выступила с инициативой ресоциализации осужденных через обучение в местах принудительного содержания, а житель Московской области Сергей Фокин представил проект приюта для бездомных животных и списанных служебных собак "Гвардия".

Как уточнили в пресс-службе, полный список победителей опубликуют в специальном разделе на сайте ОП.

Общественная палата РФ проводит конкурс "Мой проект - моей стране!" третий год подряд. Его цель - выявить и распространить лучшие примеры гражданской активности в России, поддержать авторов проектов. Жюри, в состав которого входят члены федеральной и региональных общественных палат, оценивают конкурсные проекты по таким критериям, как социальная значимость, инновационность, масштабируемость, результаты работы за год. Победитель в каждой из номинаций получает диплом лауреата и денежный приз в размере 200 тыс. рублей.