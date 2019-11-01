Регионы Северо-Запада представили на форуме СМИ самые успешные программы по нацпроектам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Субъекты СЗФО представили в пятницу на форуме СМИ Северо-Запада в Санкт-Петербурге самые успешные программы, реализуемые в рамках нацпроектов, и способы их освещения в СМИ. В ходе презентации участники форума подчеркнули, что основной акцент как при реализации нацпроектов, так и при их освещении в прессе делается на том, как они меняют жизнь людей.

"Цифры, проекты - это одно, но если бы к лучшему не менялась жизнь людей, это было бы неправильно, - сказал ТАСС председатель Комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области Константин Визирякин. - Раньше существовал лозунг "Ленинградская область - территория успеха", но сейчас губернатор поставил задачу, чтобы она была территорией успешных людей, и реализация нацпроектов в регионе нацелена именно на это". Визирякин рассказал в своем выступлении на форуме, что сейчас в области реализуется 53 региональных проекта в рамках 12 нацпроектов. На это в 2019 году выделено 11 млрд рублей, из них 60% - из областного бюджета. Визирякин особенно отметил проекты в сфере здравоохранения, как в первую очередь важные для людей, и напомнил, что недавно в Ленинградской области открылся перинатальный центр, а в 2021 году должен появиться онкоцентр мирового уровня. О реализации нацпроектов жителей региона информирует областной телеканал, недавно обновленный в соответствии со стандартами нацпроекта.

В Мурманской области первоочередное внимание уделяют нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Этому проекту посвящен цикл программ на местном телевидении. В Новгородской области телевидение, газеты и социальные сети также концентрируют внимание на дорожных проблемах и их решении. В Вологодской области, где реализуется 52 региональных проекта в рамках нацпроектов, местные СМИ подготовили около 5,5 тыс. материалов о них, тематика сюжетов касается прежде всего социальной политики.

Одним из лидеров по освещению нацпроектов в СМИ стало информационное агентство России ТАСС, выступившее оператором информационного портала "Будущее России. Национальные проекты". О том, как строится в агентстве работа по освещению нацпроектов, рассказал на форуме главный редактор ТАСС Михаил Петров.

"Мы примерно год назад задумались, что тема национальных проектов выходит на первый план, это большая программа государства, которая растянется на несколько лет, и нам, как государственному агентству, нельзя оставаться от этого в стороне, более того, мы понимали, что эти программы, эти проекты будут создавать достаточно большое число информационных поводов в течение нескольких лет, поэтому мы сочли эту работу для себя очень важной, и в апреле запустили портал "Будущее России. Национальные проекты", с тех пор мы занимаемся практической, прикладной работой по освещению этих сфер", - сказал Петров.

Он отметил, что при освещении темы нацпроектов главное внимание уделяется не цифрам и отчетам, а значению проектов для жизни людей. "То, что мы решили для себя с самого начала - это необходимость поставить в центр внимания именно человека, конкретные дела, которые происходят вокруг него, в его дворе, в его районе, его городе", - отметил он.

Форум СМИ

Форум СМИ Северо-Запада проходит 31 октября - 1 ноября в новых аудиториях научно-исследовательского корпуса Политехнического университета Петра Великого. В деловую программу форума включены дискуссии, профессиональные практикумы, презентации. В мероприятиях форума задействованы около 300 участников - руководители СМИ и журналисты, представители разных ветвей власти, деловых кругов и общественности северо-западного региона.