Успешные проекты WorldSkills Hi-Tech презентовали Путину по итогам чемпионата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Успешные проекты, которые были реализованы на VI национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech), презентовали по видеоконференцсвязи президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов.

"Это были реальные кейсы, как ребята, приходя в систему, меняют пространство вокруг себя и меняют экономику. <…> Через призму человеческих судеб мы показали президенту, чем занимается движение. Это производительность труда, это социальные лифты, карьерные лифты, и, разумеется, это современная подготовка кадров", - сказал он.

По словам Уразова, президенту был продемонстрирован опыт нескольких участников. Например, на встрече был конкурсант из "Сибура", которому 20 лет, но он уже рассматривается на должность начальника смены. Также молодой человек может стать помощником вальцовщика - специалистом по деформированию металла - несмотря на небольшой опыт работы.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходили соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промышленных предприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.