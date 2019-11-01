В СИЗО Москвы проводят неделю межконфессионального диалога

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Представители трех религий (православия, ислама и иудаизма) впервые проводят совместное мероприятие - неделю межконфессионального диалога в столичных СИЗО. Об этом сообщил ТАСС помощник начальника УФСИН по Москве по работе с верующими диакон Кирилл Марковский.

"Неделя межконфессионального диалога (28 октября - 4 ноября) впервые проводится по инициативе ФСИН России во всех территориальных органах ФСИН, когда священнослужители разных верований совместно посещают заключенных", - сказал Марковский. В ряде регионов, по его словам, учреждения ФСИН посещают и представители буддизма. "В местах заключения продолжительное время находятся вместе люди разных религиозных убеждений. Очень важно напоминать осужденным и словом, и примером, что отличие религиозных взглядов и традиций никоим образом не должно служить поводом к взаимной неприязни и конфликтам", - сказал диакон Марковский.

"К сожалению, бывает так, что оказавшись в следственном изоляторе человек даже не знает, что все изоляторы Москвы посещают служители трех конфессий: Русской православной церкви, исламской общины и иудейской общины Москвы. А эта информация может быть очень полезной для него. В этот момент для него может быть самое главное даже не питание, а понимание того, как ему жить дальше, что делать, как не потерять веру в семью, в друзей", - рассказал ТАСС руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждения Аарон Гуревич. По его словам, представители иудаизма регулярно проводят занятия во всех московских СИЗО. "И хотя они предназначены для тех, кто исповедует иудаизм, но когда заходят представители других верований, мы готовы давать ответы и на их вопросы, - добавил он. - Мы во взаимодействии с нашими коллегами - православными и от мусульманского духовенства - всякий раз думаем, как еще с нашей стороны оказать поддержку помимо проведения богослужений, помимо занятий по иудейской традиции".

Настоятель бутырского храма Константин Кобелев отметил случаи, когда в места заключения намеренно пытаются попасть вербовщики террористических организаций. "Неправильно говорить - исламский экстремизм, потому что это абсолютный нонсенс. Потому что слово "ислам" означает "покорность богу", и такой человек не может быть экстремистом по сути. А экстремизм - это уже псевдоислам. И, как правило, когда они начинают вербовку среди мусульман, мусульмане начинают это интуитивно чувствовать: "Нет, бабушка мне не так говорила". И основной [аудиторией] для вербовки становятся, как правило, не мусульмане", - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС Константин Кобелев. "На этой неделе мы обходим камеры вместе с имамом. Когда в камеру заходит только православный священник или только имам, кто-то готов с ним говорить, кто-то нет. А когда мы вдвоем заходим, они подойдут либо к одному, либо к другому", - рассказал священник.

О неделе межконфессионального диалога

Акция направления на активизацию взаимодействия учреждений уголовно-исполнительной системы с традиционными для России религиозными организациями, а также в целях предупреждения межнациональной и межконфессиональной напряженности и профилактики экстремизма в учреждениях УИС.

Так, в "Бутырке" осужденным, отбывающим наказание в хозотряде, предложили совместно ответить на вопросы анкеты на знание особенностей трех религий, после чего представители духовенства рассказали, какие ответы правильные.