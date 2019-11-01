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В ООН открылась выставка победителей конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Лауреаты представляют 17 стран мира

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Выставка победителей международного конкурса фотожурналистики имени погибшего в Донбассе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина открылась в пятницу в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Церемония приурочена к Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

"Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность журналистов, особенно работающих в горячих точках", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя на открытии экспозиции. Он напомнил, что благодаря Андрею Стенину, в память о котором проводится фотоконкурс, общество имело возможность видеть, "что происходит на самом деле в Ираке, Ливии и в Донбассе". "Его приверженность профессии станет примером для будущих поколений журналистов", - уверен Небензя.

Глава департамента ООН по коммуникациям Мелисса Флеминг рассказала, что очень впечатлена выставкой. "Она показывает профессионализм и смелость фотожурналистов, работающих в сложных условиях", - отметила она.

По ее словам, особенно важно, что экспозиция открылась в преддверии отмечаемого 2 ноября Международного дня прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. "Каждый год лишь один журналист получает Пулитцеровскую премию, но 100 - погибают, выполняя свою работу", - напомнила Флеминг.

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина является одним из крупнейших российских гуманитарных проектов в области фотографии. Ежегодный прием работ по традиции открывается в день рождения Стенина, 22 декабря. Главные темы работ конкурсантов - глобальные гуманитарные вызовы, вопросы сохранения национальной самобытности, проблемы социального равноправия и экология. В этом году в число победителей вошли представители 17 стран - фотографы из России, Германии, Испании, Италии, Индии, Ирана, ЮАР, Турции, Египта, Бангладеш, Белоруссии, Филиппин, Франции, США, Китая, Португалии и Мексики.

Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 на Украине в ходе освещения вооруженного конфликта на востоке страны.

Теги
Небензя, Василий Алексеевич
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