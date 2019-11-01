Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

РИГА, 1 ноября. /ТАСС/. Продажа билетов на концерты Григория Лепса в Латвии в феврале 2020 г. приостановлена в пятницу после того, как МИД Латвии запретил певцу въезд в эту страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил организатор гастролей, компания "Браво ивентс".

"Продажа билетов на концерт на данный момент приостановлена", - говорится в сообщении компании. От других комментариев она отказалась.

Концерты Лепса в Латвии были запланированы на 23, 25 и 27 февраля 2020 г.

Ранее в пятницу МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в республику.