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Продажа билетов на концерты Лепса в Латвии приостановлена

Его выступления были запланированы на февраль 2020 года

РИГА, 1 ноября. /ТАСС/. Продажа билетов на концерты Григория Лепса в Латвии в феврале 2020 г. приостановлена в пятницу после того, как МИД Латвии запретил певцу въезд в эту страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил организатор гастролей, компания "Браво ивентс".

"Продажа билетов на концерт на данный момент приостановлена", - говорится в сообщении компании. От других комментариев она отказалась.

Концерты Лепса в Латвии были запланированы на 23, 25 и 27 февраля 2020 г.

Ранее в пятницу МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в республику.

Теги
ЛатвияРоссия
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