Глава Адыгеи заявил, что допподдержка позволит решить многие вопросы в соцфере и экономике

МАЙКОП, 1 ноября. /ТАСС/. Дополнительная поддержка Адыгеи со стороны федерального правительства позволит решить многие вопросы в экономике и социальной сфере. Такое мнение в пятницу высказал глава республики Мурат Кумпилов, комментируя итоги заседания правительственной комиссии по региональному развитию.

"Принятые на сегодняшнем заседании решения и запланированные меры позволят республике решить многие важные вопросы в социальной сфере и экономике, обеспечить эффективное исполнение поставленных задач в рамках нацпроектов, добиться повышения качества жизни наших граждан", - отметил Кумпилов, указав, что власти Адыгеи совместно с Минсельхозом РФ также сформировали дорожную карту для более динамичного развития республики.

На заседании комиссии вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что распоряжение правительства РФ о выделении средств 10 регионам с низким уровнем социально-экономического развития должно быть принято до 15 ноября. 10 октября он сообщил журналистам, что допфинансирование данных мероприятий предварительно составит 100 млрд рублей в течение пяти лет.