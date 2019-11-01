Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Единая Россия" опровергла сообщения о выброшенных партийных документах в Волгограде

Представитель регионального отделения партии назвал опубликованную в нескольких СМИ и Telegram-каналах информацию "хорошо спланированной и подготовленной провокацией"

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Волгоградское региональное отделение партии "Единая Россия" опровергло информацию о том, что партийные удостоверения якобы были выброшены в мусорный контейнер около одной из многоэтажек в центре Волгограда, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе отделения партии.

Несколько местных СМИ и Telegram-каналов опубликовали в пятницу информацию, что возле одного из домов по улице Невская в Волгограде местный житель в мусорном контейнере якобы обнаружил удостоверения членов партии "Единая Россия".

"Региональный исполнительный комитет "Единой России" провел внутреннюю проверку, по итогам которой не было выявлено нарушений в части хранения бланков удостоверений членов партии. Кроме того, удостоверения являются документом строгой отчетности, руководители местных отделений крайне ответственно подходят к вопросу их сохранности", - отметили в пресс-службе.

В комментарии представитель пресс-службы регионального отделения "Единой России" назвал произошедшее "хорошо спланированной и подготовленной провокацией". "Значительные сомнения вызывает подлинность документов, изображенных на фото. Региональное отделение партии намерено разобраться в данной ситуации и установить, действительно ли эти карточки являются партийными документами, и каким образом они там оказались", - уточнили в пресс-службе.

Теги
РоссияВолгоградская область
Реклама на ТАСС
Журналисты Северо-Запада получили премии конкурса "СеЗаМ" за лучшие материалы и проекты
Корреспондент ТАСС в Санкт-Петербурге Кристина Абелян получила премию полномочного представителя президента в СЗФО за лучшее освещение темы реализации нацпроектов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС