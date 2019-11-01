"Единая Россия" опровергла сообщения о выброшенных партийных документах в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Волгоградское региональное отделение партии "Единая Россия" опровергло информацию о том, что партийные удостоверения якобы были выброшены в мусорный контейнер около одной из многоэтажек в центре Волгограда, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе отделения партии.

Несколько местных СМИ и Telegram-каналов опубликовали в пятницу информацию, что возле одного из домов по улице Невская в Волгограде местный житель в мусорном контейнере якобы обнаружил удостоверения членов партии "Единая Россия".

"Региональный исполнительный комитет "Единой России" провел внутреннюю проверку, по итогам которой не было выявлено нарушений в части хранения бланков удостоверений членов партии. Кроме того, удостоверения являются документом строгой отчетности, руководители местных отделений крайне ответственно подходят к вопросу их сохранности", - отметили в пресс-службе.

В комментарии представитель пресс-службы регионального отделения "Единой России" назвал произошедшее "хорошо спланированной и подготовленной провокацией". "Значительные сомнения вызывает подлинность документов, изображенных на фото. Региональное отделение партии намерено разобраться в данной ситуации и установить, действительно ли эти карточки являются партийными документами, и каким образом они там оказались", - уточнили в пресс-службе.