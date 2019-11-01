В Ингушетии внедрили новую экспресс-методику диагностики инфаркта миокарда

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Малгобекская районная станция скорой медицинской помощи внедрила новую экспресс-методику диагностики инфаркта миокарда и острой ишемии миокарда, которая позволит сократить в регионе смертность от этих заболеваний, рассказал ТАСС главврач станции Тагир Марзиев.

"Это наша инициатива, запущенная нами пока в тестовом режиме на 2-3 месяца. Эти экспресс-тесты не показывают степень и серьезность повреждений миокарда, но с их помощью мы можем в короткие сроки - 5-10 минут - выявить, есть ли инфаркт. Это нам позволит на госпитальном этапе верифицировать диагноз и, соответственно, принять меры по предотвращению летального исхода, а это, в первую очередь, обезболивание, и во вторую - восстановление нормального кровотока посредством тромболизиса", - сказал Марзиев.

По его словам, в период тестирования экспресс-методики, медиками будет проведено небольшое исследование и выведена статистика частоты полного подтверждения диагноза и вовремя оказанной помощи.

"Эта методика, как я знаю, используется только в институте скорой помощи имени Н.В Склифосовского в Москве. Мы посмотрим, появились ли положительные результаты с начала использования теста, и тогда региональный Минздрав, возможно, рассмотрит этот тест как обязательную форму диагностики, потому что у нас в регионе высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Раньше, выезжая к человеку с подозрением на инфаркт, мы снимали ЭКГ, но ЭКГ довольно часто не показывает инфаркт миокарда - клиника может проявиться только на 2-3 сутки", - добавил собеседник агентства.