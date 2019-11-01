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Трутнев требует увольнять чиновников ЕАО, не подготовивших регион к отопительному сезону

Также по словам Юрия Трутнева, к решению проблемы паводков в регионе подключат федеральные ведомства, в том числе Минприроды РФ

ТАСС, 1 ноября. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев требует крайних мер, вплоть до увольнения, в отношении чиновников, допустивших срыв сроков строительства дамбы для защиты от паводков жителей населенного пункта в Ленинском районе Еврейской автономной области (ЕАО), а также не завершивших обследование пострадавших в ходе паводка домов.

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В ЕАО сложная паводковая ситуация из-за высокого уровня Амура, подъема грунтовых вод и разлива малых рек отмечалась с августа. По данным властей региона на 31 октября, всего в ходе паводка в Еврейской АО было подтоплено 579 жилых домов в 55 населенных пунктах. В ходе визита Трутнев заявил о том, что к решению проблемы будут подключены федеральные ведомства, в том числе Минприроды РФ.

"Надо выгнать всех до одного, немедленно выгнать", - сказал он журналистам во время своей поездки в ЕАО.

Как сообщается в пятницу на сайте полпредства, правительство РФ выделило ЕАО 80 млн рублей для выплат единовременной материальной и финансовой помощи пострадавшему от паводка населению. Отмечается, что позже кабмин выделил дополнительные бюджетные ассигнования в размере 50 млн рублей. "В настоящее время за счет средств федерального бюджета пострадавшему населению для оказания материальной помощи произведено 8167 выплат на сумму 102,73 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Кроме того, из резервного фонда правительства России региону выделено 116,26 млн рублей для выплат компенсации за утрату и ремонт помещений, что составляет 99% от потребности региона. По данным полпредства, на совещании губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь обратился с просьбой выделить дополнительное финансирование региону в размере 554,8 млн рублей для выплаты компенсаций.

Накануне Трутнев поручил Минприроды разобраться с проблемой строительства дамбы для защиты от паводков населенного пункта в Ленинском районе региона, поручение о котором было дано еще в 2013 году, а также раскритиковал работу администрации.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЛевинталь, Александр БорисовичЕврейская автономная область
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