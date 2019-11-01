Журналисты Северо-Запада получили премии конкурса "СеЗаМ" за лучшие материалы и проекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Ассоциация СМИ Северо-Запада вручила премии "СеЗаМ-2019" журналистам региона за лучшие материалы и проекты, подготовленные в течение года. Церемония награждения, которая проводится в Санкт-Петербурге на форуме СМИ Северо-Запада в 17-й раз, состоялась в пятницу в парадном Георгиевском зале Михайловского замка.

Премия года досталась ГТРК "Карелия" за творческий поиск и глубокую тематическую разработку. Ее вручили председатель большого общественного жюри "СеЗаМ", генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и председатель Ассоциации СМИ (АСМИ) Северо-Запада, директор РИЦ "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин.

В целом премия, на получение которой в этом году претендовали 480 конкурсантов, насчитывает 11 номинаций. Премию за лучший печатный материал получил журналист интернет-издания "Новый Калининград" Олег Зурман, за лучшую телепередачу - Наталья Буракова вологодского телеканала "35ТВ.ру", радиопередачу - Владимир Кайрис, который работает на радио "Балтик Плюс" в Калининграде. Среди авторов тематических материалов были отмечены Дмитрий Глумсков и Юрий Антушевич из журнала "Эксперт Северо-Запад" в Санкт-Петербурге за материал на тему экономики, Мария Воробьева с телеканала ГТРК "Поморье" в Архангельске - за сюжет на социальную тему и Елена Белкина с ГТРК "Мурман" за освещение арктической тематики.

В блоке наград за профессиональный менеджмент отмечены издательский дом "Медиа 60" с проектом объединения районных газет Псковской области и благотворительная акция "Городу Достоевского - книга в подарок" северо-западного филиала Российской газеты, газета "Старая Русса".

Специальные премии

Были также вручены и две специальные премии. Премия губернатора Псковской области - за информационное развитие добрососедских отношений присуждена газете "Призыв" в Себеже за проект совместной российско-белорусской газеты, посвященный международной встрече ветеранов.

Премия полномочного представителя президента в СЗФО за лучшее освещение темы реализации нацпроектов присуждена корреспонденту ТАСС в Санкт-Петербурге Кристине Абелян за материал, посвященный вкладу молодежи в возрождение усадьбы XVIII века в поселке городского типа Тайцы Гатчинского района Ленинградской области.

Полпред Александр Гуцан вручил эту премию лично. "Вопросы реализации национальных проектов - это вопросы развития страны, того, как наши граждане будут жить. Но зачастую средства массовой информации в погоне за рейтингом мало говорят, что хорошее делается в регионе, о конкретных результатах работы. Здесь ваша роль очень важна", - отметил он на церемонии награждения, обращаясь к представителям СМИ.

Форум СМИ

Форум СМИ Северо-Запада проходил 31 октября - 1 ноября в новых аудиториях научно-исследовательского корпуса Политехнического университета Петра Великого. В деловую программу форума были включены дискуссии, профессиональные практикумы, презентации. В мероприятиях форума приняли участие более 300 участников - руководители СМИ и журналисты, представители разных ветвей власти, деловых кругов и общественности северо-западного региона.