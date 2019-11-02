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В Петербурге состоялся морской молодежный бал

В нем приняли участие более 700 студентов морских, военно-морских учебных заведений и представители молодежных общественных организаций
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Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Морской молодежный бал фестиваля "Морское наследие Петра Великого", который состоялся в "Военно-морской Академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" в Петербурге, посетили более 700 студентов морских, военно-морских учебных заведений и представители молодежных общественных организаций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора мероприятия.

"Молодежный морской бал - одно из самых ярких событий молодежной программы "Морское наследие Петра Великого", гостями которого стали более 700 юношей и девушек, состоялся 1 ноября в Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ "Военно-морская Академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова", - сказала собеседница агентства.

Бал проходил в Зале Революции Морского корпуса Петра Великого. Участниками торжественного вечера стали студенты и курсанты морских и военно-морских учебных заведений, представители молодежных общественных организаций, участники морских походов, а также яхтенных и шлюпочных регат.

IV гражданско-патриотический фестиваль "Морской район Морской столицы" в Санкт-Петербурге стартовал в мае 2019 года и собрал более двух тысяч молодых петербуржцев. Мероприятие состояло из трех конкурсных программ: конкурс фотографии на морскую тематику, участниками которого стали около 200 молодых фотографов-любителей, интеллектуальная  игра "Морская баталия", в которой 70 юношеских команд проверяли себя на логику и смекалку, а также вокальный конкурс.

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