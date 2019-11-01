Зарплаты выпускников WorldSkills Хабаровска и Челябинска на 60% выше средних на рынке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Эксперимент организации WorldSkills показал, что специалисты, прошедшие через эту систему, зарабатывают на 60% выше остальных. Об этом на круглом столе на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech сообщил генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)" Роберт Уразов.

"Важно подтвердить свою квалификацию. Никто из работодателей вашему диплому не поверит. Вы принесете свой диплом, он будет лишь гарантировать, что вы сколько-то времени провели в образовательном учреждении. Благодаря коллегам мы делали эксперимент в прошлом году. Мы оценивали тех ребят, которые прошли через нашу систему, через WorldSkills, в Хабаровске и Челябинске: разница в зарплате была 60%", - сказал Уразов.

В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что в эксперименте были проанализированы данные участников 87 компетенций WorldSkills, которые прошли экзамен по системе. "Мы каждого человека ведем по фамилии: есть электронная база, где они фиксируются по СНИЛС. И вот мы сравнили ребят, которые проходили такой экзамен и попросили в регионах дать ребят, которые его не проходили. Попросили Пенсионный фонд нам дать выгрузки разницы зарплат, так вот разница зарплат составила 60%", - добавил директор.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий - VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ведущих российских корпораций и предприятий.